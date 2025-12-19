El mejor regalo
No hay reforma más efectiva, ni inversión más transformadora, que enseñar a nuestros niños a leer bien y desde temprano, escribe Eduardo Bhatia
19 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
19 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
En Puerto Rico, cada informe educativo nos recuerda una verdad incómoda: nuestros niveles de aprovechamiento académico siguen entre los más bajos del mundo. Pero también existe claridad sobre la solución. No hay reforma más efectiva, ni inversión más transformadora, que enseñar a nuestros niños a leer bien y desde temprano. La lectura, y el amor por los libros, es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás destrezas: matemáticas, ciencias, razonamiento crítico, creatividad; y es la herramienta más poderosa para romper ciclos de pobreza.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: