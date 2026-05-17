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prima:Mojito doble para el director de la CIA

Esa reunión del jueves con Estados Unidos se había solicitado hace bastantes días, anticipando que, después que se terminaran las 100,000 toneladas de crudo que llegaron a fines de marzo en un tanquero ruso, no había ningún otro buque en camino, escribe Mayra Montero

17 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Y en cuanto a la visita, ¿por qué ha sido Ratcliffe, el director de la CIA, el escogido para presentarse en Cuba, y no cualquier otro alto funcionario del gobierno de Trump? Cuestiona Mayra Montero. (Alex Brandon)

El miércoles por la tarde, cuando el ministro de Energía del gobierno cubano convocó —o al pobre le convocaron— una patética conferencia de prensa, con media docena de reporteros asustados que solo le hacían preguntas blandas, ya sabían él y sus superiores que en menos de veinticuatro horas, un avión estadounidense aterrizaría en La Habana y de él descendería nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe.

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