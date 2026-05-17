El miércoles por la tarde, cuando el ministro de Energía del gobierno cubano convocó —o al pobre le convocaron— una patética conferencia de prensa, con media docena de reporteros asustados que solo le hacían preguntas blandas, ya sabían él y sus superiores que en menos de veinticuatro horas, un avión estadounidense aterrizaría en La Habana y de él descendería nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe.

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