Donald Trump aterrizó ayer en Pekín para un tenso encuentro con Xi Jinping que tendrá consecuencias económicas duraderas para las dos potencias y para el mundo entero. La guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán —sin anuencia del Congreso— ha matado a cientos de niños (algunos mientras estaban en la escuela), le ha costado $30 billones al gobierno federal y ha provocado el cierre de la ruta marítima por donde pasa el 20% del petróleo mundial. La guerra de Israel contra Gaza ha matado a 73,000 palestinos (38,000 de ellos niñas y mujeres). Rusia invadió a Ucrania hace casi media década y Estados Unidos más o menos le ríe las gracias a Putin.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.