No voy a escribir de Croqueta
Hemos perdido, poco a poco, la capacidad de jerarquizar los asuntos públicos, de discernir qué merece nuestra atención colectiva y qué constituye ruido, opina Leo Aldridge
14 de mayo de 2026 - 11:10 PM
14 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Donald Trump aterrizó ayer en Pekín para un tenso encuentro con Xi Jinping que tendrá consecuencias económicas duraderas para las dos potencias y para el mundo entero. La guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán —sin anuencia del Congreso— ha matado a cientos de niños (algunos mientras estaban en la escuela), le ha costado $30 billones al gobierno federal y ha provocado el cierre de la ruta marítima por donde pasa el 20% del petróleo mundial. La guerra de Israel contra Gaza ha matado a 73,000 palestinos (38,000 de ellos niñas y mujeres). Rusia invadió a Ucrania hace casi media década y Estados Unidos más o menos le ríe las gracias a Putin.
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