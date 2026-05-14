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prima:No voy a escribir de Croqueta

Hemos perdido, poco a poco, la capacidad de jerarquizar los asuntos públicos, de discernir qué merece nuestra atención colectiva y qué constituye ruido, opina Leo Aldridge

14 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Donald Trump aterrizó ayer en Pekín para un tenso encuentro con Xi Jinping que tendrá consecuencias económicas duraderas para las dos potencias y para el mundo entero, escribe Leo Aldridge. (Mark Schiefelbein)

Donald Trump aterrizó ayer en Pekín para un tenso encuentro con Xi Jinping que tendrá consecuencias económicas duraderas para las dos potencias y para el mundo entero. La guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán —sin anuencia del Congreso— ha matado a cientos de niños (algunos mientras estaban en la escuela), le ha costado $30 billones al gobierno federal y ha provocado el cierre de la ruta marítima por donde pasa el 20% del petróleo mundial. La guerra de Israel contra Gaza ha matado a 73,000 palestinos (38,000 de ellos niñas y mujeres). Rusia invadió a Ucrania hace casi media década y Estados Unidos más o menos le ríe las gracias a Putin.

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