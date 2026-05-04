Trump, Warsh y la política económica federal
Un cambio de mando en la Reserva Federal presagia un período de incertidumbre en la política monetaria, escribe Juan Lara
4 de mayo de 2026 - 11:00 PM
4 de mayo de 2026 - 11:00 PM
Hace poco más de un año, cuando el presidente Trump anunció una racha de aumentos de aranceles que estremeció a la economía mundial, el mandatario estadounidense alegaba que el déficit comercial de Estados Unidos se había convertido en una emergencia nacional que justificaba la acción drástica que había tomado. Decía, también, que el impuesto del arancel lo pagarían los extranjeros que exportan sus productos a Estados Unidos, por lo que su política comercial redundaría en un negocio redondo para la nación.
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