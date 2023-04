La ruta del Beato Charlie: una casa que nos acerca a Dios

La arquitectura histórica de la ciudad de Caguas me llevó a vivir una experiencia de fe y amor al prójimo. Recorriendo los sitios por los que diariamente caminaba el Beato Carlos Manuel Rodríguez en su ciudad criolla se descubre un mundo espiritual que no está atado a ninguna denominación religiosa necesariamente sino a Dios.

Les confieso que hace algún tiempo no conocía mucho sobre la vida del Beato Charlie, quien podría convertirse, por determinación de El Vaticano, en el primer santo puertorriqueño y del Caribe. Sin embargo, la oportunidad de ser la presentadora de unas cápsulas sobre turismo religioso y cultural me permitieron aprender y educar sobre su obra. La producción “Ruta Beato Charlie” me permitió entrelazar su vida y obra espiritual con la ciudad y con el compartir de un pueblo que tanto lo quería y que reconoció en él sus virtudes milagrosas.

Al seguirle sus pasos en Caguas, llegamos a la “Casa Rosada”, una histórica estructura de 1910, al estilo neoclásico. En esta casa familiar residió a mediados del siglo 20. Hoy es un museo sobre su vida, con su memorabilia, reliquias y los espacios donde dormía y oraba. Diariamente acuden allí personas a orar y piden su intercesión milagrosa.

La imponente Catedral Dulce Nombre de Jesús, es el templo más grande de la región centro oriental de Puerto Rico. Se ha documentado que el beato Carlos Manuel Rodríguez acudía a la misa aquí todos los días. Allí se encuentra la urna con sus restos mortales, escribe Astrid Díaz. (Archivo)

Nuestra segunda parada en esta ruta de nueve estaciones, diseñada por la Oficina de Turismo del Municipio de Caguas, es la imponente Catedral Dulce Nombre de Jesús, que domina el panorama frente a la Plaza Palmer, en el centro urbano del pueblo. Es el templo más grande de la región centro oriental de Puerto Rico. Se ha documentado que Charlie acudía a la misa en este templo todos los días. Allí se encuentra la urna con sus restos mortales.

Al lado de la Catedral ubica el Museo del Beato, la tercera parada del recorrido. En el lugar se exponen algunas de sus reliquias, como parte de la vestimenta utilizada en su entierro. Cuentan que antes de preservar en una urna los zapatos del beato, la gente intentaba ponérselos pidiendo sanación.

La arquitectura religiosa en el mundo entero ha sido determinante para llevar un mensaje espiritual en los enclaves urbanos. Sin embargo, para sentir el impacto de este gran hombre de fe puertorriqueño no se necesitan grandes obras religiosas, solo adentrarse en el ambiente citadino que vivió, en especial en la Casa Rosada, donde se respira lo divino.

