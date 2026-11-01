Amenaza dual para el futuro económico de Puerto Rico
Puerto Rico necesita una estrategia de desarrollo que vincule la política contra la pobreza infantil con la respuesta al envejecimiento poblacional
1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Puerto Rico enfrenta dos problemas demográficos y sociales que, aunque suelen analizarse por separado, están estrechamente relacionados y pueden limitar considerablemente nuestras posibilidades de desarrollo económico futuro: la pobreza infantil y el acelerado envejecimiento de la población. El primero compromete la formación de las capacidades humanas que necesitaremos mañana; el segundo reduce el peso relativo de las generaciones jóvenes y plantea nuevos retos para sostener la actividad económica. Ignorar la relación entre ambos sería un grave error de planificación económica.
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