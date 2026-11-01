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prima:Amenaza dual para el futuro económico de Puerto Rico

Puerto Rico necesita una estrategia de desarrollo que vincule la política contra la pobreza infantil con la respuesta al envejecimiento poblacional

1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La pobreza infantil no debe considerarse exclusivamente un problema de justicia social ni una responsabilidad limitada a los programas de asistencia gubernamental, afirma Leandro Colón. (Archivo)

Puerto Rico enfrenta dos problemas demográficos y sociales que, aunque suelen analizarse por separado, están estrechamente relacionados y pueden limitar considerablemente nuestras posibilidades de desarrollo económico futuro: la pobreza infantil y el acelerado envejecimiento de la población. El primero compromete la formación de las capacidades humanas que necesitaremos mañana; el segundo reduce el peso relativo de las generaciones jóvenes y plantea nuevos retos para sostener la actividad económica. Ignorar la relación entre ambos sería un grave error de planificación económica.

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ACERCA DEL AUTOR
Leandro A. Colón Alicea

Leandro A. Colón Alicea

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El autor es economista y catedrático retirado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Además, fue vicepresidente de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto...
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