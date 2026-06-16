Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Lugo HernándezEduardo A. Lugo Hernández
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La verdad inconveniente

No habrá reducción de pobreza infantil sostenida si las políticas gubernamentales continúan favoreciendo a los más aventajados, opina Eduardo Lugo

16 de junio de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No habrá reducción de pobreza infantil sostenida si las políticas gubernamentales continúan favoreciendo a los más aventajados, opina Eduardo Lugo (MARIEL MEJIA ORTIZ)

Puerto Rico alcanzó la cifra más baja de pobreza infantil en los últimos 30 años hace dos años. Ese reciente anuncio debe ser recibido con un renovado interés en los mecanismos que explican esta reducción. La pregunta clave es: ¿qué políticas públicas específicas son las responsables de esta gesta? A la misma vez, debemos elevar la conversación de país sobre los factores sociales y políticos que son responsables de que más de la mitad de nuestra niñez viva en condiciones de pobreza, asumiendo en sus cuerpos y mentes las consecuencias de esta situación.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Pobreza en Puerto RicoEducaciónDesempleoDesarrollo sostenible
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Lugo Hernández

Eduardo A. Lugo Hernández

Arrow Icon
Doctor en Psicología y Catedrático Auxiliar de la UPR en Mayagüez
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: