Puerto Rico alcanzó la cifra más baja de pobreza infantil en los últimos 30 años hace dos años. Ese reciente anuncio debe ser recibido con un renovado interés en los mecanismos que explican esta reducción. La pregunta clave es: ¿qué políticas públicas específicas son las responsables de esta gesta? A la misma vez, debemos elevar la conversación de país sobre los factores sociales y políticos que son responsables de que más de la mitad de nuestra niñez viva en condiciones de pobreza, asumiendo en sus cuerpos y mentes las consecuencias de esta situación.

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