La niñez boricua más allá de la pobreza
Un niño que crece en condiciones indignas puede llegar a normalizar el abandono, la negligencia y, en algunos casos, la conducta antisocial, escribe Carlos Boria
14 de enero de 2026 - 4:00 PM
La noticia reciente sobre menores viviendo en condiciones deplorables, inhumanas e insalubres en un residencial público de Puerto Rico no es un caso aislado. Incidentes similares se repiten con frecuencia y obligan a reflexionar sobre cómo el entorno inmediato impacta directamente la vida de las personas. Más allá de la pobreza económica, existen factores sociales y ambientales que llevan a normalizar la convivencia con cucarachas, roedores, olores a comida podrida, falta de aseo y ausencia de ropa limpia.
