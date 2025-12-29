Opinión
Un país sacudido por una deuda pendiente con la niñez
Los datos de este año son alarmantes: solo en los primeros nueve meses de 2025 se recibieron cerca de 15,000 referidos de maltrato infantil, una cifra que supera años completos en otros momentos de nuestra historia reciente, destaca Marcos Santana
29 de diciembre de 2025 - 5:00 PM
