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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:América Latina partida por la mitad

Las propuestas radicales encuentran adeptos entre todos los sectores sociales, y la polarización alcanza a los más pobres, opina Sergio Ramírez

4 de julio de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En el Perú, la costa se volcó por Keiko Fujimori, heredera de su padre, Alberto Fujimori, convicto por crímenes de estado; y la sierra de los cholos, las regiones más atrasadas, votó abrumadoramente por Roberto Sánchez, heredero de Pedro Castillo, depuesto tras un frustrado autogolpe de estado, igual al que en su tiempo dio con éxito el dictador Fujimori, escribe Sergio Ramírez (Gerardo Marin)

Hay una ola que tiñe de rojo Maga el mapa de América Latina, ahora que candidatos fieles a la propuesta radical y vociferante del presidente Donald Trump alcanzan el poder. Y lo hacen por medio de votos contados de manera incuestionable. No es la vieja derecha tradicional conservadora, sino la extrema derecha con una propuesta alucinógena de megacárceles, mano dura contra los emigrantes, recortes masivos del gasto público que suprime programas sociales, y alineamiento militar y de seguridad con el Escudo de las Américas, la alianza encabezada por Estados Unidos.

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