América Latina partida por la mitad
Las propuestas radicales encuentran adeptos entre todos los sectores sociales, y la polarización alcanza a los más pobres, opina Sergio Ramírez
4 de julio de 2026 - 9:30 PM
4 de julio de 2026 - 9:30 PM
Hay una ola que tiñe de rojo Maga el mapa de América Latina, ahora que candidatos fieles a la propuesta radical y vociferante del presidente Donald Trump alcanzan el poder. Y lo hacen por medio de votos contados de manera incuestionable. No es la vieja derecha tradicional conservadora, sino la extrema derecha con una propuesta alucinógena de megacárceles, mano dura contra los emigrantes, recortes masivos del gasto público que suprime programas sociales, y alineamiento militar y de seguridad con el Escudo de las Américas, la alianza encabezada por Estados Unidos.
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