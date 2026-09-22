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prima:Cumbre BRICS 2026: punto de inflexión

Las crecientes tensiones entre Occidente y diversas potencias emergentes han estimulado el desarrollo de nuevas rutas comerciales, sistemas de compensación financiera y centros alternativos de acumulación de capital, afirma José Martínez Borrás

22 de septiembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las crecientes tensiones entre Occidente y diversas potencias emergentes han estimulado el desarrollo de nuevas rutas comerciales, sistemas de compensación financiera y centros alternativos de acumulación de capital, afirma José Martínez Borrás (Suo Takekuma)

La cumbre de los BRICS celebrada en India podría marcar un punto de inflexión en la evolución del bloque y en la transformación gradual del sistema internacional. La reunión evidenció una renovada voluntad política entre sus principales miembros para acelerar proyectos estratégicos que buscan reducir la dependencia del sistema financiero dominado por Occidente y ampliar las capacidades de coordinación económica del Sur Global.

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ACERCA DEL AUTOR
José Gabriel Martínez Borrás

José Gabriel Martínez Borrás

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El autor es Catedrático Auxiliar en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Labora como coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y...
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