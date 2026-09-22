Opinión
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Cumbre BRICS 2026: punto de inflexión
Las crecientes tensiones entre Occidente y diversas potencias emergentes han estimulado el desarrollo de nuevas rutas comerciales, sistemas de compensación financiera y centros alternativos de acumulación de capital, afirma José Martínez Borrás
22 de septiembre de 2026 - 10:00 PM
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