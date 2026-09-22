La cumbre de los BRICS celebrada en India podría marcar un punto de inflexión en la evolución del bloque y en la transformación gradual del sistema internacional. La reunión evidenció una renovada voluntad política entre sus principales miembros para acelerar proyectos estratégicos que buscan reducir la dependencia del sistema financiero dominado por Occidente y ampliar las capacidades de coordinación económica del Sur Global.

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