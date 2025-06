El profesor Jason Stanley no ha pasado desapercibido en este momento crucial de la historia política de Estados Unidos. Ha creado controversias de alta intensidad desde la academia sobre el tema de la amenaza fascista que se cierne sobre ese país. Ha escrito dos libros de un impacto considerable sobre los peligros del fascismo en Estados Unidos. Su más reciente “Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future” ha provocado discusiones públicas de impacto mundial. Su anterior texto, “Cómo funciona el fascismo” (2018), ha sido traducido a 20 idiomas con una huella internacional indudable.