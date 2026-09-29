Cuando Malcolm McLean, un camionero de Carolina del Norte, embarcó 58 cajas metálicas en el buque Ideal X desde Newark hacia Houston, en abril de 1956, nadie sospechó que aquel viaje modesto fundaría el mundo que hoy habitamos. McLean no solo inventó el contenedor: creó el sistema que es hoy la espina dorsal del comercio global. Como escribió Marc Levinson, “la globalización, tal como la hemos conocido en los últimos 30 años, no habría sido posible sin el contenedor”. El 90% del comercio internacional navega los océanos, y un solo buque puede transportar 20,000 contenedores. Once de los 12 mayores puertos del planeta están en Asia; solo en Shanghái se movieron más de 55 millones de contenedores (TEU) en 2025. Asia es, sin dudas, el centro de gravedad de la economía productiva mundial. De 1975 a 2004, el transporte marítimo mundial de mercancías creció a un promedio vertiginoso de 7.4% anual.