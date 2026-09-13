¿Le gustaría vivir más de 100 años?
¿Podemos identificar temprano las características inmunológicas asociadas con una vejez más saludable?
13 de septiembre de 2026 - 12:30 AM
13 de septiembre de 2026 - 12:30 AM
Vivir 110 años o más no es solo una rareza: es una especie de experimento natural. Los llamados “supercentenarios” han sobrevivido a epidemias y, sobre todo, a décadas de desgaste biológico que en la mayoría de las personas terminan en enfermedad cardiovascular, cáncer o demencia. Por eso, cada vez que la ciencia descubre algo peculiar en ellos, surge de inmediato la tentación de convertirlo en una fórmula de longevidad. Un artículo reciente publicado en Nature, titulado “How do people live beyond 110? Abundance of cancer-killing cells might be key”, ofrece una pista fascinante porque describe una asociación inmunológica muy llamativa.
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