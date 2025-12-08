A lo largo de la historia de Estados Unidos, el Congreso ha contado con numerosos miembros nacidos fuera del país, representantes de la esencia misma de una nación construida por inmigrantes. Desde los primeros años de la república hasta la actualidad, los congresistas de origen extranjero han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de políticas nacionales, la defensa de los intereses de sus comunidades y el fortalecimiento de la democracia estadounidense. Su presencia confirma un principio constitucional clave: ser estadounidense no depende del lugar de nacimiento, sino del compromiso con los valores, los derechos y las responsabilidades cívicas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.