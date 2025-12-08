Opinión
Desde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Eugenio Matías Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Amenaza a inmigrantes en el Congreso federal

Los ataques contra la congresista Ilhan Omar reactivan el debate sobre el rol histórico de los legisladores nacidos en el extranjero, señala Eugenio Matías Pérez

8 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La historia de los congresistas nacidos en el extranjero demuestra que Estados Unidos se fortalece cuando valora la diversidad de sus ciudadanos. Ilhan Omar forma parte de esa tradición. Atacar su origen, en lugar de sus propuestas, es injusto y contrario a los valores democráticos, afirma Eugenio Matías. (Abbie Parr)

A lo largo de la historia de Estados Unidos, el Congreso ha contado con numerosos miembros nacidos fuera del país, representantes de la esencia misma de una nación construida por inmigrantes. Desde los primeros años de la república hasta la actualidad, los congresistas de origen extranjero han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de políticas nacionales, la defensa de los intereses de sus comunidades y el fortalecimiento de la democracia estadounidense. Su presencia confirma un principio constitucional clave: ser estadounidense no depende del lugar de nacimiento, sino del compromiso con los valores, los derechos y las responsabilidades cívicas.

Tags
Donald TrumpInmigrantesCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Eugenio Matías Pérez

Eugenio Matías Pérez

Arrow Icon
El autor es profesor en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico - Recinto de Ponce
