¿Se han preguntado alguna vez cómo fue que Arabia Saudita terminó retando a Las Vegas como la sede mundial del boxeo? En menos de 10 años, el remoto y oscuro país ha servido de anfitrión de 25 peleas titulares. Pero no acaba ahí. Los sauditas son ahora auspiciadores de torneos de golf, tenis de invierno, Formula 1 y serán anfitriones de la Copa Mundial 2034 de balompié. Se supone que Arabia Saudita sea uno de los favoritos para las olimpiadas del 2036. Cristiano Ronaldo y Neymar se fueron a la liga saudita (Messi no). Metallica, Cardi B, Bruno Mars, Pitbull y Maluma han tocado allí (Bad Bunny todavía).

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.