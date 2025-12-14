Opinión
Desde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Joaki Monserrate
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Arabia Saudita: mejor dentro del cuadrilátero

El país ha montado el centro antiterrorista más grande de Medio Oriente, señala Joaki Monserrate

14 de diciembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
(Foto: AHMAD FAIZAL YAHYA / Shutterstock.com)
Unos de los temas centrales del plan de MBS era mejorar la pésima reputación del país. A pesar del plan maestro, Arabia Saudita sigue siendo un país súper-dúper conservador, destaca Joaki Monserrate.

¿Se han preguntado alguna vez cómo fue que Arabia Saudita terminó retando a Las Vegas como la sede mundial del boxeo? En menos de 10 años, el remoto y oscuro país ha servido de anfitrión de 25 peleas titulares. Pero no acaba ahí. Los sauditas son ahora auspiciadores de torneos de golf, tenis de invierno, Formula 1 y serán anfitriones de la Copa Mundial 2034 de balompié. Se supone que Arabia Saudita sea uno de los favoritos para las olimpiadas del 2036. Cristiano Ronaldo y Neymar se fueron a la liga saudita (Messi no). Metallica, Cardi B, Bruno Mars, Pitbull y Maluma han tocado allí (Bad Bunny todavía).

Joaki Monserrate

Joaki Monserrate

El autor es profesor de CUNY Lehman y de la Universidad del Sagrado Corazón. Se desempeñó como diplomático en el gobierno de Estados Unidos y fue periodista del diario El Nuevo...
