Arabia Saudita: mejor dentro del cuadrilátero
El país ha montado el centro antiterrorista más grande de Medio Oriente, señala Joaki Monserrate
14 de diciembre de 2025 - 10:45 PM
¿Se han preguntado alguna vez cómo fue que Arabia Saudita terminó retando a Las Vegas como la sede mundial del boxeo? En menos de 10 años, el remoto y oscuro país ha servido de anfitrión de 25 peleas titulares. Pero no acaba ahí. Los sauditas son ahora auspiciadores de torneos de golf, tenis de invierno, Formula 1 y serán anfitriones de la Copa Mundial 2034 de balompié. Se supone que Arabia Saudita sea uno de los favoritos para las olimpiadas del 2036. Cristiano Ronaldo y Neymar se fueron a la liga saudita (Messi no). Metallica, Cardi B, Bruno Mars, Pitbull y Maluma han tocado allí (Bad Bunny todavía).
