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Manuel RiveraManuel Rivera
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La colonia de Puerto Rico a 250 años de la independencia de Estados Unidos

Mientras la nación norteamericana conmemora dos siglos y medio de existencia como estado soberano e independiente, Puerto Rico continúa siendo la colonia más antigua del mundo, lamenta Manuel Rivera

4 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El actual comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha presentado un proyecto de ley que reincorpora el territorio colonial como una opción de estatus. Ello representa un retroceso en el proceso de descolonización, escribe Manuel Rivera. (Pablo Martínez Rodríguez)

Como lo ha hecho por décadas, Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, recién aprobó otra resolución unánime de apoyo de la descolonización de Puerto Rico, así como de su derecho a la libre determinación e independencia.

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Estados UnidosIndependencia de Estados UnidosStatus de Puerto Rico
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Abogado con Maestría en Educación Administrativa de Rhode Island College. Doctorado en Derecho de Antioch School of Law.
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