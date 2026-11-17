Nunca se pronosticó cuan contundente sería la victoria del Partido Demócrata de Estados Unidos en las elecciones de medio término. Con una mayoría de 80 votos en la Cámara, en contra del Partido Republicano, y con 56 senadores demócratas en el Senado -un cambio de ocho escaños- los demócratas pudieron romper hasta la línea Mason-Dixon para ganar las elecciones en Mississippi, Georgia, North Carolina, y con más importancia en Texas, donde eligieron un gobierno y senador demócrata, encabezado por James Talarico. El giro texano se produce por primera vez desde los noventa. Además, Kansas, un estado rural y conservador, eligió a Adam Hamilton como senador.

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