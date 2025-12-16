Opinión
Desde la diáspora
prima:Una cooperativa para encender el futuro de Puerto Rico

¿Por qué no considerar seriamente la creación de una cooperativa de distribución de energía eléctrica que sustituya a LUMA? Cuestiona John Villamil

16 de diciembre de 2025 - 4:00 PM

Vista de la Central Hidroeléctrica en el Lago Dos Boca en Utuado, bajo la jurisdicción de un grupo cooperativo (Tony Zayas)

Hace unos días recibí el crédito en mi factura de luz, en mi hogar en Virginia del Norte, producto del pago de los ingresos de nuestra cooperativa de distribución de energía eléctrica. No fue una sorpresa; ocurre cada año. Como socio-consumidor, participo de los excedentes de una entidad sin fines de lucro que existe para servir, no para extraer ganancias. Ese pequeño crédito es, en realidad, un gran recordatorio: cuando la energía se gestiona con sentido de pertenencia, transparencia y capacidad técnica, el sistema funciona.

Presidente y CEO, The ASPIRA Association, Washington, DC
