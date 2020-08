¿Qué diferencia hay entre el hambre y el apetito?

Hambre y apetito: son dos conceptos diferentes que muchas veces se han utilizado como sinónimos. Es fundamental conocer por qué comemos para poder entender ambos conceptos. Comemos por hambre o comemos por apetito.

Distinguir correctamente el concepto hambre y el concepto apetito nos encamina a tener una educación y vida nutricional saludable. Si eres atleta y organizas la actividad física de forma consistente, debes alejarte de una mala conducta alimentaria.

De igual manera, cada individuo debe adoptar tendencias de alimentación a base de las exigencias de su profesión u oficio. El organismo humano ha sufrido en las últimas tres décadas una transformación corporal adversa, que ha otorgado un lugar protagónico a afecciones como el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión, dando paso de forma directa a diagnósticos como la diabetes, enfermedades coronarias, cáncer y depresión, entre otras, muchas veces de forma irreversible.

Hambre

A diferencia del apetito, el hambre responde a una necesidad fisiológica del organismo. Expresa un deseo de consumir cualquier alimento apetecible a su paladar.

Si el cuerpo siente hambre y no satisface esa necesidad, el sistema comienza a consumir glucógeno, que es una molécula que almacena energía la cual se descompone en glucosa, que es fuente de energía. Gran parte de esa energía es enviada al cerebro, a los músculos y a las células sanguíneas. Cuando se experimenta hambre es normal sentir dolor de cabeza, mareos, mal humor, debilidad, fatiga, cansancio y, en algunos casos, desmayo.

El cuerpo necesita nutrientes de forma constante, así que en un tiempo razonable el sistema recibe la sensación de hambre. El hambre fisiológica es una necesidad básica del cuerpo, que es resuelta con el consumo responsable de alimentos. Dicha necesidad no corresponde a emociones ni a un impulso específico. Tampoco aparece repentinamente por algún episodio de estrés o ansiedad.

Apetito

Suele aparecer de manera repentina y de forma urgente, lo cual genera un sentimiento muchas veces emocional. El apetito es totalmente selectivo.

De repente aparece un alimento en específico, muchas veces con índice calórico y nutricional incorrecto. Ese pedazo de bizcocho o helado que puedes mirar al pasar por alguna tienda, o un par de pedazos de pizza. La sensación de estar abastecido no aparece y no estás satisfecho. Al poco tiempo te das cuenta de que no tenías hambre y que lo que comiste no era lo recomendable a tu salud. En el caso de las harinas y el azúcar desarrollas hábitos selectivos, y el cerebro pide más. Es literalmente una droga, es un vicio.

La base del apetito es un ciclo muy perjudicial a la salud. Se anticipa el placer, se busca y finalmente se obtiene un resultado, el cual no satisface las necesidades energéticas ni mucho menos las fisiológicas.

El azúcar trae al cuerpo un aumento en calorías sin datos nutritivos. Poco a poco producen un aumento considerable de grasa y peso en el cuerpo. Tales calorías se van almacenando y dando origen y fuerza a síntomas de desbalance corporal. Abres la puerta a enfermedades y patologías irreversibles.

Por lo tanto, el hambre y el apetito son dos conceptos distintos y no deben ser considerados de la misma manera. El hambre -desde mi perspectiva— es un instinto de supervivencia que auspicia los alimentos cuando el cuerpo así lo requiere y necesita.

El apetito es la sensación de comer como influencia de aspectos psicológicos como el placer, tristeza, aburrimiento, y ansiedad, entre otros. El estilo de vida actual y la tecnología han propiciado que sea sencillo disponer de cualquier comida deseada, incluyendo utilizar una aplicación del teléfono sin movernos del sofá.

Distinguir ente hambre y apetito nos ayudará a adoptar un estilo de vida más saludable. Se come para vivir, no se vive para comer.

(El autor es fisiólogo del ejercicio y posee un centro de desarrollo y capacitación. Puede ser contactado al correo electrónico: [email protected])