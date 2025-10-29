Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
OpiniónHablemos de Economía
Suscriptores
OPINIÓN
Hablemos de Economía
Gustavo VélezGustavo Vélez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La agonía de la reconstrucción energética de Puerto Rico

La clase política que es responsable directa de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de las principales empresas públicas y del gobierno central ignora que la privatización es el resultado directo de su mala gobernanza, escribe Gustavo Vélez

29 de octubre de 2025 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según Vélez, la guerra entre el gobierno y LUMA subió de tono, al consorcio privado demandar al gobierno ante la jueza que maneja la quiebra de Puerto Rico, Taylor Swain. (Carlos Rivera Giusti)

La reconstrucción del sistema energético, el proyecto más trascendental que puede definir la viabilidad de Puerto Rico a mediano y largo plazo, agoniza. El gobierno y los principales actores políticos han escogido la ruta de politizar el proceso obviando los riesgos que esta ruta conlleva.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Autoridad de Energía EléctricaLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Gustavo Vélez

Gustavo Vélez

Arrow Icon
Economista
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: