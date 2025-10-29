Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La agonía de la reconstrucción energética de Puerto Rico
La clase política que es responsable directa de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de las principales empresas públicas y del gobierno central ignora que la privatización es el resultado directo de su mala gobernanza, escribe Gustavo Vélez
29 de octubre de 2025 - 11:05 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.