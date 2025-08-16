Opinión
16 de agosto de 2025
78°lluvia fuerte
OpiniónIsla en su tinta
Suscriptores
OPINIÓN
Isla en su tinta
Eduardo LaloEduardo Lalo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Chaguitos

Desde su irrupción en la vida de las sociedades, la tecnología ejerce un corte, es divisiva, escribe Eduardo Lalo

16 de agosto de 2025 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Gaming
La generalización de la IA ha seguido al pie de la letra estos patrones. Las campañas publicitarias en torno a ella han sido extremas, al punto que ChatGPT ha sido la aplicación que arribó a los 100 millones de usuarios más rápidamente en la historia, escribe Eduardo Lalo (Shutterstock)

Desde que era muy joven y a lo largo de la vida, he escuchado sucederse, envueltos en una gelatina de morbosidad, la insistencia de que diferentes medios culturales y artísticos se encuentran camino a desaparecer. De todo ha habido: el fin de la novela, de la literatura, de la pintura, del arte “retinal” como lo llamaba Marcel Duchamp; el fin de la historia, el fin de la fotografía; la post posmodernidad.

Tags
InternetChatGPTRedes socialesEducaciónRelacionesInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo Lalo

Eduardo Lalo

Arrow Icon
Escritor
