Chaguitos
Desde su irrupción en la vida de las sociedades, la tecnología ejerce un corte, es divisiva, escribe Eduardo Lalo
16 de agosto de 2025 - 1:00 AM
Desde que era muy joven y a lo largo de la vida, he escuchado sucederse, envueltos en una gelatina de morbosidad, la insistencia de que diferentes medios culturales y artísticos se encuentran camino a desaparecer. De todo ha habido: el fin de la novela, de la literatura, de la pintura, del arte “retinal” como lo llamaba Marcel Duchamp; el fin de la historia, el fin de la fotografía; la post posmodernidad.
