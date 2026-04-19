Un sistema de permisos lento e ineficiente no solo retrasa proyectos, retrasa el progreso de todo el país. A pesar de varias iniciativas para mejorar el nuestro, aún es demasiado complicado, lento y costoso.

La semana pasada, la gobernadora Jennifer González Colón, la coordinadora de eficiencia, Verónica Ferraiouli, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard presentaron un nuevo Código de Planificación y Permisos. El Código reinventa por completo el proceso de permisos proponiendo su consolidación y centralización para que sea más rápido, uniforme y eficiente.

1. ¿Por qué es necesario un nuevo Código?

Obtener un permiso en Puerto Rico puede tomar entre 263 y 540 días. Esta es una situación que penaliza el emprendimiento, frena la inversión y complica hacer negocios. El Código propone corregir fallas estructurales del proceso incluyendo duplicidad de funciones, criterios inconsistentes y procesos excesivamente burocráticos. La meta es un sistema integrado, digital y más transparente, donde las reglas sean uniformes y predecibles para todos. Se espera que, con el Código, haya una reducción de 80% en el tiempo que toma la concesión de permisos y que el promedio de días sea de 88 días desde la solicitud.

2. ¿Qué tipos de permisos establece el nuevo sistema?

El Código redefine y organiza múltiples permisos para hacerlos más claros y manejables. Entre los principales, se encuentran el Permiso Único, el Permiso de Construcción Consolidado, el Permiso Único Incidental, el Permiso Verde y el Permiso Único Domiciliario.

Además, introduce el concepto de “obra exenta”, que permite ciertos trabajos sin necesidad de aprobación previa. La gran diferencia es que ahora se clasifican en procesos ministeriales (automáticos) y discrecionales (evaluados).

Los permisos ministeriales no conllevan juicio subjetivo por parte del gobierno y no están sujetos a recomendaciones u opiniones técnicas. Según el Código, estos se tendrán que aprobar en 30 días, pero si son presentados por un Profesional Licenciado su término de aprobación se reduce a 2 días.

Los permisos discrecionales requieren el ejercicio de un juicio técnico, pero el Código ordena que debe ser de una manera razonada, objetiva y fundamentada. Estos deben aprobarse en 120 días y si requieren una vista pública, el término será 180 días.

3. ¿Quiénes serán los profesionales certificados dentro del nuevo modelo?

El sistema reconoce varias figuras clave: Profesional Autorizado, Profesional Cualificado, Inspector Autorizado y Profesionales Licenciados (como ingenieros y arquitectos). Estos profesionales ahora tienen un rol protagónico en la evaluación y aprobación de permisos. Por ejemplo, un Profesional Autorizado puede aprobar ciertos permisos sin intervención directa del gobierno. En otros casos, el uso de este tipo de profesionales reduce el tiempo para la aprobación de un proyecto. Es decir, el Código trasladaría parte del proceso de análisis de un proyecto al sector técnico privado, con responsabilidad ética y fiscalización posterior.

4 . ¿Qué agencias se verán impactadas por este nuevo Código?

La nueva legislación reorganizaría significativamente el aparato gubernamental. Se revisaron 72 leyes. De estas, 14 serían derogadas y las otras enmendadas para su coordinación. El DDEC queda como ente rector de todos los trámites y se crea una secretaría auxiliar nueva, la Oficina Central de Permisos (OCP), que será la entidad responsable por evaluar y adjudicar las solicitudes de los proponentes.

También se transforman entidades como la Junta de Planificación y Urbanismo, la Junta de Revisiones Administrativas, el Instituto de Cultura, el Departamento de Recursos Naturales y otras oficinas especializadas de fiscalización. Según el Código, la concesión de los permisos recaerá en la OCP mientras que las agencias mencionadas estarán a cargo del cumplimiento con las normas establecidas en sus respectivas leyes.

5. ¿Qué pasará con los municipios?

El Código mantiene la capacidad de los municipios autónomos para evaluar y otorgar permisos siempre que posean la capacidad técnica, financiera y administrativa para ejercer tal facultad. Los ayuntamientos deben tener una Oficina de Permisos y un Plan de Ordenación Territorial vigente y hacer una solicitud a esos efectos a la gobernadora. El trámite de adjudicación de permisos estará enmarcado en lo que disponga el Código en cuanto a requisitos, procesos y limitaciones de tiempo. Si el municipio incumple con el Código, se podrá solicitar que la OCP asuma control del caso.

6 . ¿Cómo el Código compara con el Proyecto del Senado 1173 (PS 1173)?

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó recientemente el PS 1173, proyecto que también persigue modernizar el sistema de permisos, pero desde filosofías regulatorias distintas.

El PS 1173 propone una transformación simplificadora y desregulatoria, sustituyendo el Permiso Único por un Registro de Uso declarativo. Este ampliaría el mecanismo de autocertificación y limitaría la intervención estatal previa mediante criterios objetivos como la intensidad de uso, con énfasis en la fiscalización posterior y la agilización del desarrollo económico.

El Código, mientras, adopta un enfoque integrador y estructural, reorganiza decenas de leyes, fortalece las instituciones existentes, establece un sistema digital y promueve la coordinación entre agencias para evitar la fragmentación normativa.

7. ¿Qué retos enfrenta el Código?

Se ha mostrado preocupación de que se está concentrando demasiado poder en el DDEC. Hay preocupación también de algunas entidades que antes eran parte del proceso de otorgación de permisos y que ahora solo se limitarán a fiscalización.

Además, se ha dicho que el PS 1183 es demasiado flexible en los asuntos ambientales. Otro factor es el hecho de que hay varios proyectos legislativos similares siendo considerados simultáneamente. Finalmente, el proyecto de la gobernadora exime de tributación municipal ciertos proyectos de infraestructura pública lo que ha causado preocupación entre los alcaldes.