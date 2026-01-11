Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Cuando las reformas no reforman nada
Por casi 40 años, Puerto Rico ha legislado cambios a su Código de Rentas Internas, pero no ha conseguido el sistema contributivo adecuado para su gente y sus empresas, reflexiona el CPA y abogado, Rolando López
11 de enero de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.