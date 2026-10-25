Opinión
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El “Flat Tax”: alternativa al laberinto contributivo
Con un sistema que reconoce 436 gastos tributables, Puerto Rico debe analizar si conviene adoptar la propuesta del nobel de Economía Robert E. Hall, opina el CPA y abogado Kenneth Rivera Robles
25 de octubre de 2026 - 11:05 PM
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