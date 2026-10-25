¿Estamos listos para una sola tasa contributiva o un “Flat Tax”? Recientemente, Robert E. Hall recibió, junto con Michael Woodford, el premio Nobel en Economía. Hall es coautor, con Alvin Rabushka, del libro Low Tax, Simple Tax, Flat Tax, publicado en 1983. El libro discute una propuesta de una sola tasa contributiva o “Flat Tax” que se contrapone con los sistemas contributivos tradicionales.

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