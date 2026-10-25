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prima:El “Flat Tax”: alternativa al laberinto contributivo

Con un sistema que reconoce 436 gastos tributables, Puerto Rico debe analizar si conviene adoptar la propuesta del nobel de Economía Robert E. Hall, opina el CPA y abogado Kenneth Rivera Robles

25 de octubre de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si Puerto Rico adoptara una tasa contributiva única, en el caso de individuos, solo tributaría por el ingreso de salarios y algunas pensiones, cantidad que se reduciría con una exención individual. Los intereses, dividendos y ganancias de capital estarían exentos. (Shutterstock)

¿Estamos listos para una sola tasa contributiva o un “Flat Tax”? Recientemente, Robert E. Hall recibió, junto con Michael Woodford, el premio Nobel en Economía. Hall es coautor, con Alvin Rabushka, del libro Low Tax, Simple Tax, Flat Tax, publicado en 1983. El libro discute una propuesta de una sola tasa contributiva o “Flat Tax” que se contrapone con los sistemas contributivos tradicionales.

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