Aunque la figura del trabajador a distancia (el TAD) ha existido por muchos años la misma fue catapultada por dos factores recientes, que fueron la pandemia de Covid-19 y los adelantos tecnológicos. En 2022 mediante la Ley 52-2022 (“la Ley de 2022″) se enmendó el Código de Rentas Internas para introducir dicha figura para fines contributivos. Esto se hizo para poder competir con otras jurisdicciones para atraer este tipo de empleado que causan actividad económica adicional. Sin embargo había dudas al marco legal laboral aplicable por lo que se aprobó la Ley 27-2024 (”la Ley de 2024″) para aclarar dicha situación.

1. ¿Quién es un TAD?

El TAD es una persona natural que trabaja para un patrono elegible. El TAD puede ser domiciliado o no de Puerto Rico. Dicha determinación será importante para ver qué reglas laborales le aplican.

2. ¿Cuándo el TAD será domiciliado de Puerto Rico?

De acuerdo con la Ley de 2024 la determinación de domicilio se hará considerando el Artículo 87 del Código Civil de 2020. Se entiende que será una domiciliada aquella persona que esté físicamente en Puerto Rico con la intención de permanecer aquí de forma indefinida. En Fiddler v. Hacienda el Tribunal Supremo concluyó que dicha determinación se hará a la luz de todos los hechos y circunstancias de cada caso.

PUBLICIDAD

3. ¿Quién es un patrono elegible?

Un patrono elegible es una persona que no sea residente de Puerto Rico y que no está dedicada hacer negocios en Puerto Rico. Se tiene que cumplir con cinco requisitos para que la empresa no se considere que hace negocios en Puerto Rico. Estos son: 1. No tener oficina o un lugar fijo de negocios en Puerto Rico; 2. No tener nexo económico con Puerto Rico; 3. No ser un comerciante para fines del impuesto de ventas y uso; 4. El TAD no puede ser oficial, director o accionista mayoritario de la empresa; y 5. No provee servicios a clientes o negocios en Puerto Rico.

Según la nueva ley, el trabajador a distancia es una persona natural, con domicilio, o no, en Puerto Rico y que labora para un patrono elegible. (Suministrada )

4. ¿Qué obligaciones contributivas tiene el TAD?

Como el TAD está brindando servicios desde Puerto Rico tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos local. El patrono elegible tendrá que preparar una declaración informativa al TAD reportando los salarios pagados que puede ser un formulario W-2 federal o un 499R-2/W2-PR de Puerto Rico. Sin embargo, la Ley de 2022 exime al patrono elegible de tener que hacer retención de contribuciones locales sobre dichos salarios. Por esa razón el TAD tendrá que usar el mecanismo de contribuciones estimadas para pagar trimestralmente sus impuestos directamente al gobierno de Puerto Rico. Estas leyes no cambiaron el tratamiento de contribuciones patronales federales como sería el seguro social.

5. ¿Qué cambios hace la Ley de 2024 en cuanto a las leyes laborales aplicables?

El Artículo 5 de la Ley de 2024 dispone que si el TAD no es domiciliado de Puerto Rico, el patrono elegible no tiene que cumplir con ninguna legislación laboral local y la relación de empleo se regirá exclusivamente por lo acordado en el contrato de empleo o la jurisdicción de domicilio del TAD. Si el TAD se convierte en domiciliado de Puerto Rico, entonces aplica el Artículo 4 de la Ley de 2024. En dicho caso también es necesario que el TAD se considere un ejecutivo, administrador o profesional según dispone el Fair Labor Standards Act. Al igual que en el caso anterior el patrono debe cualificar como un patrono elegible y el TAD debe proveer sus servicios de manera remota a dicho patrono. En este caso la mayoría de las reglas laborales no le aplicarán al TAD con dos excepciones. Primero, al TAD no le aplicarán las leyes del Fondo del Seguro del Estado, de Seguro por Incapacidad y Seguro Choferil siempre y cuando el Patrono Elegible provea una póliza de seguros que cubra las lesiones ocupacionales y no ocupacionales del TAD. Segundo, al TAD no le aplicará la Ley de Desempleo local siempre y cuando pueda solicitar dicho beneficio en otra jurisdicción.

PUBLICIDAD

6. ¿Qué reacciones positivas ha causado?

Muchos ven la Ley de 2024 como favorable pues facilita que más personas se muden a Puerto Rico y nos permite competir con otras jurisdicciones para atraer a dichas personas. Tengamos presente que para ser elegibles para este tratamiento tiene que ser porque el empleado decidió mudarse a Puerto Rico por razones personales y no porque el patrono se lo requirió. Por esa razón es lógico concluir que las reglas locales laborales no deben aplicar al patrono pues quien optó por mudarse a Puerto Rico fue el propio empleado. No sería justo someter al patrono a un nuevo régimen laboral por una decisión unilateral del empleado. Sin embargo si el patrono es quien ordena la mudanza para atender clientes en Puerto Rico, se entiende que el patrono está haciendo negocios en Puerto Rico. Esto haría que dicho patrono no cualifique como un Patrono Elegible y por consiguiente le serían de aplicación todas las reglas laborales que aplican a otras empresas que hacen negocio en Puerto Rico.

7. ¿Qué críticas ha recibido la ley?