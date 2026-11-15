En la balanza
La propuesta de Victoria Ciudadana de aliarse bajo un solo partido en 2028 pone al PIP ante una de las coyunturas más críticas de su historia, escribe Benjamín Torres Gotay
15 de noviembre de 2026 - 1:00 AM
15 de noviembre de 2026 - 1:00 AM
El evento que hizo únicas a las elecciones generales de 2024 no fue la victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP), que había ganado nueve veces antes, ni la llegada de una mujer a la gobernación, pues dos lo habían hecho primero, una de ellas también por voto popular. Lo que hizo únicos aquellos comicios fue que dos partidos distintos juntaron fuerzas y, sumados ambos, dieron una tremenda sacudida a la historia electoral puertorriqueña mandando al tercer lugar, por primera vez en su larga historia, al Partido Popular Democrático (PPD).
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