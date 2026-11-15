Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
15 de noviembre de 2026
81°Despejado
OpiniónLas cosas por su nombre
Suscriptores
OPINIÓN
Las cosas por su nombre
Benjamín Torres GotayBenjamín Torres Gotay
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:En la balanza

La propuesta de Victoria Ciudadana de aliarse bajo un solo partido en 2028 pone al PIP ante una de las coyunturas más críticas de su historia, escribe Benjamín Torres Gotay

15 de noviembre de 2026 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
“No puede ser fácil ‘apagar’ el partido y guardarlo en un armario sin mostrarlo en un período electoral por primera vez desde las elecciones de 1948”, opina el autor. (Suministrada)

El evento que hizo únicas a las elecciones generales de 2024 no fue la victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP), que había ganado nueve veces antes, ni la llegada de una mujer a la gobernación, pues dos lo habían hecho primero, una de ellas también por voto popular. Lo que hizo únicos aquellos comicios fue que dos partidos distintos juntaron fuerzas y, sumados ambos, dieron una tremenda sacudida a la historia electoral puertorriqueña mandando al tercer lugar, por primera vez en su larga historia, al Partido Popular Democrático (PPD).

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
PIPMovimiento Victoria CiudadanaElecciones 2024 Puerto RicoPNPPPDJuan DalmauManuel NatalRafael Bernabe
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

Arrow Icon
Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: