Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónLas cosas por su nombre
Suscriptores
OPINIÓN
Las cosas por su nombre
Benjamín Torres GotayBenjamín Torres Gotay
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La gobernadora en su laberinto

Con apenas 14 meses de inaugurado, el gobierno de Jenniffer González entró en el acelerado deterioro que ha afectado a las administraciones de los últimos 30 años en Puerto Rico, escribe Benjamín Torres Gotay

15 de marzo de 2026 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

En su archifamoso libro de 1970 “El shock del futuro”, inmensamente popular en aquella época (y todavía leído), el escritor estadounidense Alvin Toffler plantea que la convergencia de la tecnología, la ciencia y las comunicaciones ha acelerado la velocidad de la historia hasta el punto de que las transformaciones políticas, sociales y tecnológicas ocurren en sucesión tan rápida que la gente apenas logra adaptarse a un cambio cuando ya tiene el próximo encima.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Jenniffer GonzálezThomas Rivera SchatzPNPPrimarias del PNP 2024Pedro PierluisiCiary Pérez PeñaFrancisco DomenechElecciones 2024 Puerto RicoJunta de Supervisión Fiscal
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

Arrow Icon
Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: