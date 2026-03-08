Opinión
La última parcela
El proyecto que cambia la administración de las cortes dice que quiere corregir un “error histórico”; ese “error histórico” parece ser el impedimento que el PNP ha tenido para acceder a esa última parcela de poder que aún no tiene, escribe Benjamín Torres Gotay
8 de marzo de 2026 - 1:00 AM
