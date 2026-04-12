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Benjamín Torres GotayBenjamín Torres Gotay
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La pesadilla de los permisos

Abrir un negocio en Puerto Rico ha sido, por generaciones, una interminable carrera de obstáculos; hay iniciativas para atender el asunto, pero conviene prestarles atención, no sea que se usen para otros fines, escribe Benjamín Torres Gotay

12 de abril de 2026 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los que creemos en el orden, en el balance de intereses, en la protección de recursos naturales, en el desarrollo sostenible y en la planificación responsable, creemos que debe existir un sistema robusto de regulaciones y permisos. Pero, en Puerto Rico, no hay eso, escribe el autor. (Shutterstock)

A mediados del año pasado, estando solo por Nueva York, donde tenía un muy buen empleo en una empresa líder global en su campo, pero con tremenda añoranza de su ardiente terruño del Caribe, Francisco comprendió que había llegado el momento de echar a andar un plan que, por más de 20 años, había venido acariciando: montar su propio negocio.

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ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

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Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
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