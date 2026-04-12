Opinión
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La pesadilla de los permisos
Abrir un negocio en Puerto Rico ha sido, por generaciones, una interminable carrera de obstáculos; hay iniciativas para atender el asunto, pero conviene prestarles atención, no sea que se usen para otros fines, escribe Benjamín Torres Gotay
12 de abril de 2026 - 1:00 AM
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