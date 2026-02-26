Opinión
OpiniónMinuto empresarial
Suscriptores
OPINIÓN
Minuto empresarial
José Hernández FalcónJosé Hernández Falcón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Calentando los motores para el 6G

El desarrollo de la nueva generación comenzó de manera formal en laboratorios, universidades, organismos internacionales y empresas del sector que están invirtiendo en investigación, señala José Hernández Falcón

26 de febrero de 2026 - 10:30 PM

Los rumores falsos en torno a las redes 5G se basan en señalar que las ondas de radio de las antenas son responsables de la pandemia de coronavirus. (Shutterstock.com)
A pesar de que el 5G sigue expandiéndose, se espera que el 6G esté listo para 2030.

Mientras el mundo comienza a entender las ventajas de la conexión 5G, la industria de telecomunicaciones ya trabaja en su reemplazo.

Telecomunicaciones
José Hernández Falcón
José Hernández Falcón

José Hernández Falcón

Especialista en Redes Sociales, Director de Puerto Rico BloggerCon y Embajador de SembraMedia
