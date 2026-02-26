Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Calentando los motores para el 6G
El desarrollo de la nueva generación comenzó de manera formal en laboratorios, universidades, organismos internacionales y empresas del sector que están invirtiendo en investigación, señala José Hernández Falcón
26 de febrero de 2026 - 10:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.