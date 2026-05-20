Opinión
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Entre servicio y empleo: cómo responder al llamado militar
Las leyes federales y estatales protegen a los empleados que son llamados a cumplir con obligaciones militares, prohibiendo el discrimen y las represalias hacia miembros, explica José Luis Maymí
20 de mayo de 2026 - 10:30 PM
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