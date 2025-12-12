Un gran regalo nos ha obsequiado el Comité de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) de la Reserva Federal con la tercera baja de intereses 2025.

Aunque el Comité sigue preocupado por el aumento de la inflación y el impacto de las medidas arancelarias se inclinó más por los riesgos de la debilidad del mercado de empleo. Durante los primeros cuatro meses de este año, el promedio de creación de empleos en Estados Unidos fue 123,000. La cifra contrasta marcadamente con apenas 27,000 en septiembre pasado.

En Puerto Rico, también se está enfriando el sector de empleo. En septiembre pasado se crearon apenas 9,200 empleos, la cifra más baja de los pasados tres meses. El Índice de Actividad Económica del Banco de Desarrollo Económico (BDE) también apunta a una baja en la economía, al reflejar -0.7% en los primeros 8 meses del 2025. Así pues, la noticia de la rebaja en la tasa de fondos federales viene en momentos de preocupación económica.

El anunció resultó en una baja en la tasa de fondos federales de 25 puntos (3.50%-3.75%). En consecuencia, los bancos comerciales bajaron la tasa preferencial (Prime) a 6.75%. Recordemos que la reducción, sumada a las anteriores, significa que los intereses han bajado 0.75% este año.