24 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
Richard Valdés
prima:¿Qué comprar en el supermercado?

La nueva canasta básica no es solo una lista de productos: es el reflejo de un consumidor que reorganiza su alimentación, consumo y prioridades según su contexto económico, familiar y emocional, señala Richard Valdés

24 de octubre de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El consumidor menciona que han eliminado los dulces, refrescos, mantecados, galletas dulces, flanes y jugos, según detalla Valdés. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El consumidor puertorriqueño hace una compra grande y tres de relleno al mes. ¿Y qué tipo de artículos son los que componen cada una de estas compras? En la principal, se incluyen carnes, arroz, huevos, granos y vegetales. En las de relleno, los principales artículos son pan, huevo, jamón, queso y café.

Economía de Puerto Rico
Richard Valdés

Richard Valdés

El autor es presidente del Comité Radiografía del Consumidor de MIDA. Posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, graduado Magna Cum Laude. Es experto en...
