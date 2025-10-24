El consumidor puertorriqueño hace una compra grande y tres de relleno al mes. ¿Y qué tipo de artículos son los que componen cada una de estas compras? En la principal, se incluyen carnes, arroz, huevos, granos y vegetales. En las de relleno, los principales artículos son pan, huevo, jamón, queso y café.

