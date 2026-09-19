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Brad Pitt regresa para la secuela de “World War Z”

El thriller está basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad

19 de septiembre de 2026 - 4:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Brad Pitt (George Walker IV)

Brad Pitt formará parte de la secuela de “World War Z”, de Paramount, retomando su papel como Gerry Lane, en la película dirigida por el ganador del Óscar, Edward Berger.

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Pitt producirá la secuela junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de su casa productora Plan B, con Berger como productor ejecutivo, según informó el medio especializado Variety.

El guión corre a cargo de Dennis Kelly (“Matilda: The Musical”), aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a Lane (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura.

Pitt formará parte de otra secuela, “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, en la que retomará el papel de Cliff Booth, un doble de películas de acción que le valió su primer Óscar como actor.

Actualmente Pitt se encuentra promocionando la cinta “Heart of the Beast”, del director David Ayer que estrenará el 25 de septiembre, en la que el intérprete da vida a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente aéreo.

Berger y Pitt también trabajan juntos en la película “The Riders”, también producida por Plan B, aún sin fecha de estreno.

Brad Pitt en 1987."Dallas" (1987-1988) - Randy (GDA)El actor estadounidense Brad Pitt, durante un premio de Fórmula Uno, en una fotografía de archivo. EFE/ Christian Bruna
1 / 55 | Brad Pitt desde sus inicios hasta convertirse en piloto de Fórmula 1. Brad Pitt en 1987. - Archivo
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