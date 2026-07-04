Cada 4 de julio conmemoramos la fundación de los Estados Unidos de América y celebramos los principios que dieron origen a la democracia más longeva de la historia de la humanidad. Hace 250 años, un grupo de hombres decidió proclamar ante el mundo que todos los seres humanos han sido dotados por su Dios derechos inalienables y que el gobierno existe para garantizar la libertad, la igualdad y la representación de sus ciudadanos.

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