Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Osvaldo ReyesJosé Osvaldo Reyes
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A clarificar conceptos sobre pedofilia y abuso sexual

Clarificar el significado y alcance de estos conceptos evita una representación social errada de un trastorno clínico basada en estadísticas de índole criminal, escribe José Osvaldo Reyes

16 de octubre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Clarificar el significado y alcance de estos conceptos evita una representación social errada de un trastorno clínico basada en estadísticas de índole criminal, escribe José Osvaldo Reyes (Ramon Tonito Zayas)

A menudo se lee o escucha el término “pedófilo” y “pedófila” como sinónimos de aquella persona que ha cometido el acto de abuso sexual contra un menor de edad. Noto esa equiparación en documentos judiciales, medios y hasta en revistas profesionales. La literatura sobre conducta sexual desviada denomina el uso incorrecto de vocablos con el término de “fusión”.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Abuso sexualPederastiaSalud mentalAgresión sexualMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
José Osvaldo Reyes

José Osvaldo Reyes

Arrow Icon
El autor es trabajador social, psicólogo y profesor universitario.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: