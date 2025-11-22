Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José AnqueiraJosé Anqueira
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A prevenir la violencia en el noviazgo

La adolescencia es una etapa clave para aprender a construir vínculos afectivos saludables y prevenir patrones de maltrato, destaca José Anqueira

22 de noviembre de 2025 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para desmontar patrones aprendidos y creencias dañinas acerca del amor resulta imprescindible una formación afectiva temprana en hogares, escuelas, comunidades e iglesias, escribe José Anqueira. (Shutterstock)

El noviazgo es un proceso de conocimiento mutuo en el que dos personas, con afinidad o afecto, deciden compartir experiencias y construir una relación. Esta etapa se vive con intensidad en distintos momentos de la vida, pero suele adquirir especial relevancia durante la adolescencia, cuando se experimentan emociones nuevas y se forman las primeras ideas sobre el amor y la convivencia. En ese período confluyen expectativas, valores y formas de crianza diferentes, lo cual convierte al noviazgo en un terreno de aprendizaje y desarrollo personal.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
noviazgoRelaciones de parejaRelacionesParejas
ACERCA DEL AUTOR
José Anqueira

José Anqueira

Arrow Icon
Psicólogo y Orientador en el Colegio María Auxiladora
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: