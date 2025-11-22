El noviazgo es un proceso de conocimiento mutuo en el que dos personas, con afinidad o afecto, deciden compartir experiencias y construir una relación. Esta etapa se vive con intensidad en distintos momentos de la vida, pero suele adquirir especial relevancia durante la adolescencia, cuando se experimentan emociones nuevas y se forman las primeras ideas sobre el amor y la convivencia. En ese período confluyen expectativas, valores y formas de crianza diferentes, lo cual convierte al noviazgo en un terreno de aprendizaje y desarrollo personal.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.