A prevenir la violencia en el noviazgo
La adolescencia es una etapa clave para aprender a construir vínculos afectivos saludables y prevenir patrones de maltrato, destaca José Anqueira
22 de noviembre de 2025 - 9:30 PM
El noviazgo es un proceso de conocimiento mutuo en el que dos personas, con afinidad o afecto, deciden compartir experiencias y construir una relación. Esta etapa se vive con intensidad en distintos momentos de la vida, pero suele adquirir especial relevancia durante la adolescencia, cuando se experimentan emociones nuevas y se forman las primeras ideas sobre el amor y la convivencia. En ese período confluyen expectativas, valores y formas de crianza diferentes, lo cual convierte al noviazgo en un terreno de aprendizaje y desarrollo personal.
