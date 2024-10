La pobreza no solo limita el acceso de las personas a recursos materiales, también tiene un impacto profundo en la salud mental. El estudio Strengthening self-regulation and reducing poverty to prevent adolescent depression and anxiety subraya esta relación y establece que la pobreza afecta la capacidad de autorregulación de las personas, lo que a su vez incrementa el riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y trauma.