5 de noviembre de 2025
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
George Laws GarcíaGeorge Laws García
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A un año del plebiscito de 2024

Mientras el gobierno federal continúa paralizado por un cierre que afecta servicios esenciales a través de la nación, es más claro que nunca la urgencia de resolver el estatus territorial, opina George Laws

5 de noviembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con igualdad política y trato igual bajo leyes federales, Puerto Rico podrá atraer más inversión, generar empleos de calidad y construir un desarrollo sostenible a largo plazo, escribe George Laws. (Alberto Bartolomei)

Ha pasado un año desde el plebiscito sobre status que se llevó a cabo en 2024, cuando el 58% de los votantes en Puerto Rico reafirmaron su deseo de convertir a la isla en el próximo estado de Estados Unidos. Fue el cuarto acto de autodeterminación desde 2012 en que el pueblo puertorriqueño ha votado por la igualdad dentro de la unión americana.

Status de Puerto Rico estadidad Congreso de Estados Unidos Diáspora puertorriqueña
George Laws García

George Laws García

El autor es director ejecutivo del Puerto Rico Statehood Council - PR51st. Fue director ejecutivo interino de PRFAA. Además, laboró en el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es estratega y...
