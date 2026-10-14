La aprobación de la Ley 86 de 2026, que fortalece el sistema de intercambio electrónico de información médica mediante el Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE), representa un paso importante hacia la modernización de la salud en Puerto Rico. Su objetivo es mejorar la coordinación entre proveedores de servicios médicos y facilitar el acceso a los expedientes clínicos electrónicos. Sin embargo, esta iniciativa nos obliga a reflexionar sobre una realidad incómoda: la tecnología por sí sola no resuelve los problemas de acceso a la salud que enfrentan cientos de miles de puertorriqueños en los municipios rurales.

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