Desde mi perspectiva como abogado criminalista con más de 30 años de experiencia, debo decir que “Adolescence” es una verdadera obra de arte. No lo es por la pregunta superficial de si el protagonista dio muerte o no a la joven estudiante. Ese no es el eje central de esta historia. Debo destacar que lo realmente importante de la serie no es el veredicto sino el proceso.