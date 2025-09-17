Opinión
17 de septiembre de 2025
prima:Antídoto contra el dogmatismo

No defender los espacios en donde se enseña filosofía es atentar contra la dignidad de lo que puede ser la vida humana, escribe Raúl de Pablos Escalante

17 de septiembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Apostar por la filosofía, vivirla como un modo de encauzar el transcurrir de la vida humana, es permitirse el encuentro con lo diferente desde lo común que nos liga a los otros (lo queramos o no), afirma Raúl de Pablos Escalante. (Shutterstock)

La filosofía es un antídoto contra el dogmatismo. Dogmático es aquel que está aferrado a sus creencias y no puede cuestionarlas o sentirse cuestionado. En la medida en que un país desee evitar los excesos dogmáticos, que con facilidad llevan al fanatismo, sobre todo religioso y político, tiene en la práctica filosófica y en su educación una aliada tan potente como la experiencia de libertad a la que aspire. Filosofía y libertad van de la mano. Así queda consignado, acertadamente, en el título del libro editado por la UNESCO sobre la enseñanza filosófica: La filosofía, una escuela de la libertad.

Raúl De Pablos Escalante

Raúl De Pablos Escalante

Catedrático del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
