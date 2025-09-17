Antídoto contra el dogmatismo
No defender los espacios en donde se enseña filosofía es atentar contra la dignidad de lo que puede ser la vida humana, escribe Raúl de Pablos Escalante
17 de septiembre de 2025 - 7:00 PM
La filosofía es un antídoto contra el dogmatismo. Dogmático es aquel que está aferrado a sus creencias y no puede cuestionarlas o sentirse cuestionado. En la medida en que un país desee evitar los excesos dogmáticos, que con facilidad llevan al fanatismo, sobre todo religioso y político, tiene en la práctica filosófica y en su educación una aliada tan potente como la experiencia de libertad a la que aspire. Filosofía y libertad van de la mano. Así queda consignado, acertadamente, en el título del libro editado por la UNESCO sobre la enseñanza filosófica: La filosofía, una escuela de la libertad.
