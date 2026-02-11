Opinión
OPINIÓN
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Orlando Parga
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Antonio Paoli y Benito Antonio

Lo mejor que le pasó a Puerto Rico fue lo mismo que le pasó a Hawaii, cuando por el Pacífico y el Mar Caribe se asomó la bandera de Estados Unidos, opina Orlando Parga

11 de febrero de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
“Bad Bunny” es el último en escalar ese pedestal de fama mundial y aunque sus estilos y expresiones políticas sean controversiales y adversativas, cójale lo bueno y descarte lo malo, escribe Orlando Parga. (Mark J. Terrill)

No se me espante por el título de esta columna. Quien escribe aún no va camino al manicomio. Sí… existen paralelos entre las carreras artísticas del monumental tenor puertorriqueño que a principios del Siglo XIX deslumbró al mundo, tanto a la realeza como a la plebe, cantando las clásicas composiciones de los grandes maestros en los mejores teatros de Europa y América; con este fenómeno moderno vegabajeño que alcanza igual fama mundial interpretando la jeringonza que tanto apasiona a nuestra juventud.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Bad BunnyEstados UnidosSuper BowlPuerto Rico
Orlando Parga

Orlando Parga

Exsenador
