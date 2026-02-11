Antonio Paoli y Benito Antonio
Lo mejor que le pasó a Puerto Rico fue lo mismo que le pasó a Hawaii, cuando por el Pacífico y el Mar Caribe se asomó la bandera de Estados Unidos, opina Orlando Parga
11 de febrero de 2026 - 3:00 PM
No se me espante por el título de esta columna. Quien escribe aún no va camino al manicomio. Sí… existen paralelos entre las carreras artísticas del monumental tenor puertorriqueño que a principios del Siglo XIX deslumbró al mundo, tanto a la realeza como a la plebe, cantando las clásicas composiciones de los grandes maestros en los mejores teatros de Europa y América; con este fenómeno moderno vegabajeño que alcanza igual fama mundial interpretando la jeringonza que tanto apasiona a nuestra juventud.
