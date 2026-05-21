Tras la gira por España del artista boricua Austin Santos, conocido popularmente como Arcángel, sus recientes declaraciones controversiales le dieron la vuelta al mundo hispanohablante. Algunos percibieron a un defensor de la hispanidad y otros un discurso que retrata la mentalidad colonizada, de la que muchas personas todavía no se han librado. Detrás del comentario de Arcángel hay una historia positiva sobre el legado de España, en términos de lenguaje, arquitectura e ideas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.