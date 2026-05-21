Opinión
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Arcángel, Puerto Rico y la mentalidad colonial
El problema es que mientras todo sea “gracias a España” o “gracias a Estados Unidos” dejamos que siga siendo el otro el que piense nuestra educación, nuestros espacios, nuestras ciudades, afirma Nehemiah Lebrón
21 de mayo de 2026 - 10:00 PM
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