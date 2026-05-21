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Nehemiah Lebrón GómezNehemiah Lebrón Gómez
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prima:Arcángel, Puerto Rico y la mentalidad colonial

El problema es que mientras todo sea “gracias a España” o “gracias a Estados Unidos” dejamos que siga siendo el otro el que piense nuestra educación, nuestros espacios, nuestras ciudades, afirma Nehemiah Lebrón

21 de mayo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Recientes declaraciones de Arcángel (en la foto) han propiciado críticas negativas contra el artista. El problema es que mientras todo sea “gracias a España” o “gracias a Estados Unidos” dejamos que siga siendo el otro el que piense nuestra educación, nuestros espacios, nuestras ciudades, afirma Nehemiah Lebrón (alexis.cedeno)

Tras la gira por España del artista boricua Austin Santos, conocido popularmente como Arcángel, sus recientes declaraciones controversiales le dieron la vuelta al mundo hispanohablante. Algunos percibieron a un defensor de la hispanidad y otros un discurso que retrata la mentalidad colonizada, de la que muchas personas todavía no se han librado. Detrás del comentario de Arcángel hay una historia positiva sobre el legado de España, en términos de lenguaje, arquitectura e ideas.

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ArcángelDescolonizaciónEspañaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Nehemiah Lebrón Gómez

Nehemiah Lebrón Gómez

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El autor es profesor en la Universidad del Sagrado Corazón donde dicta cursos sobre ética y sociedad. Además, es estudiante doctoral en Princeton Theological Seminary.
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