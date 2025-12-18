Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Kayri Cherena Caraballo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Arquitectura crítica en un gobierno digital: retos emergentes

El reciente nombramiento de nueva dirección en la oficina responsable de la política tecnológica del gobierno abre una oportunidad para ordenar este asunto de retos emergentes, escribe Kayri Cherena

18 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según reportes de prensa, el ataque habría alcanzado unos 191 servidores. Se ha informado que los servicios dirigidos a los ciudadanos ya han sido restablecidos, afirma Kayri Cherena. (Agencia EFE)

Lo ocurrido en Puerto Rico recientemente en términos de seguridad cibernética no se trata de un incidente aislado. No debe mirarse simplemente como “un ataque de ransomware”. La situación evidencia vulnerabilidad estructural porque gran parte de los sistemas públicos descansa en unos pocos proveedores privados que administran, desde fuera del Estado, componentes de la infraestructura digital gubernamental.

HackersAtaques cibernéticosGobierno de Puerto Rico
La autora es presidenta del Instituto de Ingenieros de Computadora del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.
