Asesinatos en Ponce y Guayama: aprender de la tragedia
Dos crímenes, una confesión en vídeo y un suicidio en menos de 24 horas exigen que nos repensemos como país, opina Jaime Cruz Pérez
26 de octubre de 2026 - 1:00 PM
26 de octubre de 2026 - 1:00 PM
En menos de 24 horas, Puerto Rico conoció sobre la muerte violenta de tres personas en la zona sur. Un abogado fue asesinado a tiros el viernes en la avenida Las Américas, en Ponce. La noche anterior había sido asesinado en Guayama un exlíder de la juventud estadista. La persona que se atribuyó ambas muertes, grabó en un vídeo que subió a las redes sociales. Alude en su relato a una presunta deuda y confiesa los crímenes. El hombre fue hallado sin vida horas después. Muchos detalles sobre los hechos todavía no están claros y corresponde a las autoridades esclarecerlos. La reflexión, sin embargo, no puede esperar.
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