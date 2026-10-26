En menos de 24 horas, Puerto Rico conoció sobre la muerte violenta de tres personas en la zona sur. Un abogado fue asesinado a tiros el viernes en la avenida Las Américas, en Ponce. La noche anterior había sido asesinado en Guayama un exlíder de la juventud estadista. La persona que se atribuyó ambas muertes, grabó en un vídeo que subió a las redes sociales. Alude en su relato a una presunta deuda y confiesa los crímenes. El hombre fue hallado sin vida horas después. Muchos detalles sobre los hechos todavía no están claros y corresponde a las autoridades esclarecerlos. La reflexión, sin embargo, no puede esperar.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.