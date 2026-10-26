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Jaime Enrique Cruz PérezJaime Enrique Cruz Pérez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Asesinatos en Ponce y Guayama: aprender de la tragedia

Dos crímenes, una confesión en vídeo y un suicidio en menos de 24 horas exigen que nos repensemos como país, opina Jaime Cruz Pérez

26 de octubre de 2026 - 1:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando las personas desconocen o desconfían de las vías para resolver un agravio, queda abonado el terreno para que alguien se tome la justicia por su mano, escribe Jaime Cruz Pérez. En la foto, las autoridades trasladan el cuerpo baleado del activista estadista Félix Plaud. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

En menos de 24 horas, Puerto Rico conoció sobre la muerte violenta de tres personas en la zona sur. Un abogado fue asesinado a tiros el viernes en la avenida Las Américas, en Ponce. La noche anterior había sido asesinado en Guayama un exlíder de la juventud estadista. La persona que se atribuyó ambas muertes, grabó en un vídeo que subió a las redes sociales. Alude en su relato a una presunta deuda y confiesa los crímenes. El hombre fue hallado sin vida horas después. Muchos detalles sobre los hechos todavía no están claros y corresponde a las autoridades esclarecerlos. La reflexión, sin embargo, no puede esperar.

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ACERCA DEL AUTOR
Jaime Enrique Cruz Pérez

Jaime Enrique Cruz Pérez

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El autor es abogado y profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
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