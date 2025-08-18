Barbie y la desinformación sobre diabetes tipo 1
La muñeca es una oportunidad para cambiar la conversación, opina Sofía Bauzá
18 de agosto de 2025 - 5:00 PM
Hace poco, el lanzamiento de una Barbie con bomba de insulina generó todo tipo de reacciones. Para muchas personas fue un gesto hermoso de inclusión, un reconocimiento a los niños y jóvenes que viven con la condición crónica de diabetes tipo 1. Para otras, tristemente, fue motivo de burlas, comentarios ignorantes y juicios fuera de lugar. “¿Por qué le ponen enfermedades a las muñecas?” o “seguro es porque comió mucho azúcar” fueron frases que circularon en redes, reflejando lo mucho que todavía falta por entender sobre esta condición.
