18 de agosto de 2025
Sofía BauzáSofía Bauzá
prima:Barbie y la desinformación sobre diabetes tipo 1

La muñeca es una oportunidad para cambiar la conversación, opina Sofía Bauzá

18 de agosto de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hace poco, el lanzamiento de una Barbie con bomba de insulina generó todo tipo de reacciones. Para muchas personas fue un gesto hermoso de inclusión, un reconocimiento a los niños y jóvenes que viven con la condición crónica de diabetes tipo 1. Para otras, tristemente, fue motivo de burlas, comentarios ignorantes y juicios fuera de lugar. “¿Por qué le ponen enfermedades a las muñecas?” o “seguro es porque comió mucho azúcar” fueron frases que circularon en redes, reflejando lo mucho que todavía falta por entender sobre esta condición.

Sofía Bauzá

Sofía Bauzá

La autora es salubrista, especializada en educación sobre diabetes.
