El otro día mi hijo de cinco años me dijo: mamá, yo creo que tú no sabes dónde están los novios. Como si los novios vivieran en alguna isla, o se encontraran en alguna tienda por departamentos, en el pasillo 5, antes de las suegras y justo después de los préstamos hipotecarios. Más curiosa que temerosa, indagué. ¿Y por qué dices eso? Porque no tienes mamá. Veo. ¿Y qué debo hacer? Lo primero mamá, es que debes cambiarte esa ropa. Ponerte un traje, con cosas como de brillo. Yo tengo unos caracoles que recogí en la playa y los pinté de brillo y te los puedo traer para que se los pongas a tu traje. Bien, podemos hacer eso, respondí. Entonces, vas a ir al lugar en donde están los novios, haces como hacen las señoras y entonces vas a tener un novio. ¿Y cómo hacen las señoras? Pues así.