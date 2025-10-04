Opinión
4 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ana Teresa Toro
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Bombón amargo

La nueva novela de Cezanne Cardona nos permite adentrarnos en el escenario real del Puerto Rico de este momento, empobrecido, juguetón, en ruinas y con esperanza, escribe Ana Teresa Toro

4 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si hay algo a lo que Cezanne Cardona nos invita con su escritura precisa, clara y libre de arabescos es, precismente, a eso: a que no hace falta exagerar, lo que ya de por sí son los excesos que la vida misma provee, señala Ana Teresa Toro (Jorge A Ramirez Portela)

El otro día mi hijo de cinco años me dijo: mamá, yo creo que tú no sabes dónde están los novios. Como si los novios vivieran en alguna isla, o se encontraran en alguna tienda por departamentos, en el pasillo 5, antes de las suegras y justo después de los préstamos hipotecarios. Más curiosa que temerosa, indagué. ¿Y por qué dices eso? Porque no tienes mamá. Veo. ¿Y qué debo hacer? Lo primero mamá, es que debes cambiarte esa ropa. Ponerte un traje, con cosas como de brillo. Yo tengo unos caracoles que recogí en la playa y los pinté de brillo y te los puedo traer para que se los pongas a tu traje. Bien, podemos hacer eso, respondí. Entonces, vas a ir al lugar en donde están los novios, haces como hacen las señoras y entonces vas a tener un novio. ¿Y cómo hacen las señoras? Pues así.

Ana Teresa Toro
Ana Teresa Toro

Ana Teresa Toro

Arrow Icon
Periodista y Escritora
