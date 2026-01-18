En el mundo digital los ataques cibernéticos son cada vez más comunes y su nivel de peligrosidad ha aumentado considerablemente. El Microsoft Digital Defense Report 2025 reveló que en el 80% de los incidentes investigados, los atacantes buscaban robar datos e información sensible. Más de la mitad de esos ataques fueron impulsados por motivos financieros —como la extorsión o algún ransomware—, mientras que apenas un 4% tuvo fines de espionaje. En otras palabras, el cibercrimen ya no es exclusivo de gobiernos o grandes corporaciones; se ha convertido en una amenaza universal que puede afectar a cualquier persona, organización o institución.

