Ciberseguridad: reto global con prioridad estratégica para todos
Los sectores más atacados siguen siendo los servicios públicos críticos, tales como hospitales y gobiernos locales, señala Andy Kaplan
18 de enero de 2026 - 9:30 PM
18 de enero de 2026 - 9:30 PM
En el mundo digital los ataques cibernéticos son cada vez más comunes y su nivel de peligrosidad ha aumentado considerablemente. El Microsoft Digital Defense Report 2025 reveló que en el 80% de los incidentes investigados, los atacantes buscaban robar datos e información sensible. Más de la mitad de esos ataques fueron impulsados por motivos financieros —como la extorsión o algún ransomware—, mientras que apenas un 4% tuvo fines de espionaje. En otras palabras, el cibercrimen ya no es exclusivo de gobiernos o grandes corporaciones; se ha convertido en una amenaza universal que puede afectar a cualquier persona, organización o institución.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: